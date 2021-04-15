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Политика
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Москва
15 апреля 2021, 21:01

Замглавы департамента экономической политики Москвы задержан по делу о взятке

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому по подозрению в получении взятки

Замглавы департамента экономической политики Москвы задержан по делу о взятке
Фото: Яндекс.Карты

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому по подозрению в получении взятки. Сейчас чиновник находится в изоляторе временного содержания, сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы задержали с поличным при получении 4 млн рублей. Причем это был лишь первый транш в благодарность за получение госконтракта на благоустройства столицы.

Леонид Кострома занимает должность замглавы департамента экономической политики и развития города Москвы меньше года. Он был назначен 15 июля 2020 года.

«Первое антикоррупционное СМИ» (ПАСМИ) сообщает, что вместе с Леонидом Костромой были задержаны еще несколько сотрудников столичной мэрии. Источники издания также сообщили, что из-за этого дела на сотрудников СКР по Москве оказывается серьезное давление со стороны мэрии. В администрации Сергея Собянин пытаются, если не «замять» дело против Костромы, но хотя бы не допустить огласки в СМИ.

Источник добавил, что в Москве на арест высокопоставленных чиновников из мэрии наложен строгий запрет, поэтому «об уголовных делах против высших должностных лиц московского правительства вы не слышали и не услышите, пока не сменятся глава МВД и директор ФСБ».

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