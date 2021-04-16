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16 апреля 2021, 01:39

Глава Минцифры предложил создать специальные суды для IT-компаний

Министр отметил, что государственный сектор является самым крупным заказчиком услуг у IT-компаний, а негативным последствием этого стало возбуждение уголовных дел против всех крупных игроков рынка

Глава Минцифры предложил создать специальные суды для IT-компаний
Фото: comp-pro.ru

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил с предложением создать отдельные суды для IT-компаний, которые могли бы рассматривать уголовные дела по экономическим статьям.

Министр отметил, что государственный сектор является самым крупным заказчиком услуг у IT-компаний, а негативным последствием этого стало возбуждение уголовных дел против всех крупных игроков рынка.

По словам Максута Шадаева, для расследования таких дел необходимы специальные навыки у следователей и проведение специальных экспертиз. В этой связи было бы целесообразно создать специальную судебную инстанцию, для рассмотрения экономических дел в отношении IT-компаний, сообщает «Интерфакс».

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