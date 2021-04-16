16 апреля 2021, 01:39
Глава Минцифры предложил создать специальные суды для IT-компаний
Министр отметил, что государственный сектор является самым крупным заказчиком услуг у IT-компаний, а негативным последствием этого стало возбуждение уголовных дел против всех крупных игроков рынка
Фото: comp-pro.ru
Глава Минцифры Максут Шадаев выступил с предложением создать отдельные суды для IT-компаний, которые могли бы рассматривать уголовные дела по экономическим статьям.
Министр отметил, что государственный сектор является самым крупным заказчиком услуг у IT-компаний, а негативным последствием этого стало возбуждение уголовных дел против всех крупных игроков рынка.
По словам Максута Шадаева, для расследования таких дел необходимы специальные навыки у следователей и проведение специальных экспертиз. В этой связи было бы целесообразно создать специальную судебную инстанцию, для рассмотрения экономических дел в отношении IT-компаний, сообщает «Интерфакс».