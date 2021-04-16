Петербургские мундепы обратились к омбудсмену с просьбой оказать помощь Навальному
Муниципальные депутаты Санкт-Петербурга обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой оказать помощь Алексею Навальному, который находится в бесчеловечных и близких к пытке условиях в ИК-2 Покрова
Муниципальные депутаты Санкт-Петербурга обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой оказать помощь Алексею Навальному, который находится в бесчеловечных и близких к пытке условиях в ИК-2 Покрова.
Мундепы требуют от ФСИН, а также от всех компетентных ведомств и политического руководства страны «безотлагательно оказать должную медицинскую помощь» политику. Авторы обращения также подчеркнули, что Навальный уже два месяца находится в колонии по делу, которое было признано Страсбургским судом сфабрикованным.
Алексей Навальный неоднократно жаловался на ухудшении здоровья, однако администрация покровской колонии отказывает ему в медицинской помощи. Две недели назад политик объявил голодовку в знак протеста против недопуска врачей и пытки лишением сна.
Ранее соратники Алексея Навального уже обращались к Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в допуске к политику квалифицированных врачей, однако из аппарата омбудсмена пришел ответ, в котором говорилось, что в стационарном обследовании и лечении оппозиционер якобы не нуждается.