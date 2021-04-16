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Общество
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16 апреля 2021, 00:34

Жителя Белгорода обвинили в ложном сообщении о теракте из-за характеристики «это бомба» в личной переписке

В Белгороде правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о ложном сообщении о теракте против местного жителя, который использовал фразу «Это бомба» для описания протестного митинга в поддержку Алексея Навального 23 января

Жителя Белгорода обвинили в ложном сообщении о теракте из-за характеристики «это бомба» в личной переписке
Фото: newstes.ru

В Белгороде правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о ложном сообщении о теракте против местного жителя, который использовал фразу «Это бомба» для описания протестного митинга в поддержку Алексея Навального 23 января.

В личной переписке в соцсети «ВКонтакте» житель Белгорода обсуждал протестный митинг и выразил мнение, что мероприятие будет «бомба», то есть отличное.

Мужчина рассказал порталу «ОВД-Инфо», что обсуждал митинг в поддержку Навального 23 января, а уже на следующий день его вызвали в полицию. Уголовное дело против него возбудили в феврале.

29 марта суд в рамках дела назначил мужчине психиатрическую экспертизу, но она пока не проводилась.

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