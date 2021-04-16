16 апреля 2021, 00:34
Жителя Белгорода обвинили в ложном сообщении о теракте из-за характеристики «это бомба» в личной переписке
В Белгороде правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о ложном сообщении о теракте против местного жителя, который использовал фразу «Это бомба» для описания протестного митинга в поддержку Алексея Навального 23 января
Фото: newstes.ru
В Белгороде правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о ложном сообщении о теракте против местного жителя, который использовал фразу «Это бомба» для описания протестного митинга в поддержку Алексея Навального 23 января.
В личной переписке в соцсети «ВКонтакте» житель Белгорода обсуждал протестный митинг и выразил мнение, что мероприятие будет «бомба», то есть отличное.
Мужчина рассказал порталу «ОВД-Инфо», что обсуждал митинг в поддержку Навального 23 января, а уже на следующий день его вызвали в полицию. Уголовное дело против него возбудили в феврале.
29 марта суд в рамках дела назначил мужчине психиатрическую экспертизу, но она пока не проводилась.