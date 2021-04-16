США предупредили Кремль о планах и дальше вводить санкции против российской экономики
Администрация президента США Джо Байдена предупредила Россию о своих намерениях и дальше вводить против страны «экономически значимые» санкции. Новые ограничения последуют, если Кремль продолжит свою «вредоносную внешнюю деятельность»
Администрация президента США Джо Байдена предупредила Россию о своих намерениях и дальше вводить против страны «экономически значимые» санкции. Новые ограничения последуют, если Кремль продолжит свою «вредоносную внешнюю деятельность».
В Белом доме заявили, что оставляют за собой право «ответить» на возможные ответные действия со стороны Москвы на новые санкции, однако надеются на деэскалацию.
«В наших обоюдных интересах - сойти с пути эскалации и найти возможность для продвижения вперед», - заявил представитель администрации Джо Байдена, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, 15 апреля Минфин США ввел санкции в отношении 16 россиян и 16 компаний, которые причастны к вмешательству в ход американских выборов и кибератакам на госструктуры. Кроме того, Вашингтон выслал десять российских дипломатов, которые осуществляли разведывательную деятельность под дипломатическим прикрытием.