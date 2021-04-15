Попавшие под санкции США компании оказались получателями крупных госконтрактов
Российские компании, которые 15 апреля попали под санкции США, оказались получателями крупных государственных подрядов. Суммарно фигуранты санкционного списка получили контракты от госструктур на 1,7 млрд рублей
Российские компании, которые 15 апреля попали под санкции США, оказались получателями крупных государственных подрядов. Суммарно фигуранты санкционного списка получили контракты от госструктур на 1,7 млрд рублей.
Самым крупным получателем госзаказов является АО «АСТ». Минфин США включил эту компанию в «черный список» за оказание технической поддержки кибероперациям ФСБ России, ГРУ и Службы внешней разведки. С 2006 по 2020 год компания получила 190 подрядов на 1,2 млрд рублей. Заказчиками «АСТ» являются «Рособоронэкспорт», структуры «Росатома», «Ростелеком» и воинские части.
Еще один государственный подрядчик АО «Позитив текнолоджиз» с 2009 по 2018 год получил 21 контракт от Минобороны, Гознака и «Ростелекома» на 410,8 млн рублей. В Минфине США считают, что эта компания проводит масштабные конференции, которые используются в качестве вербовочных мероприятий для ФСБ и ГРУ, сообщает «МБХ медиа».
Компания «Пасит», которая попала в поле зрения властей США за проведение исследований и разработок в поддержку «вредоносных киберопераций СВР», с 2014 по 2017 год заработала на госконтрактах 16,3 млн рублей. Она получила два контракта от структур госкорпорации «Ростех» и один от «Научно производственного центра “Дельта”».
Питерская фирма «Необит», попавшая под санкции за оказание технической поддержки ФСБ, ГРУ и СВР во время кибератак, с 2015 по 2020 год получила семь госконтрактов на 9,3 млн рублей от ФГУП «НИИ “КВАНТ”» (входит в структуру ФСБ) и Главного научного инновационного внедренческого центра.
В санкционный список также включены ФГАУ «Военный инновационный технополис “Эра”» и ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика». По версии Минфина США, первая контора поддерживает подразделения ГРУ, ответственные за кибератаки, и разрабатывает технологии военного и двойного назначения, а вторая – разрабатывает технологии для службы внешней разведки.