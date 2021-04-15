ФБК раскрыл тайну резиденции Путина на Валдае. Она принадлежит не государству, а его другу
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК включен в реестр инагентов) опубликовал новое расследование об «экстремально богатой» жизни президента Владимира Путина, которого государственная пропаганда пытается позиционировать как очень скромного человека
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК включен в реестр инагентов) опубликовал новое расследование об «экстремально богатой» жизни президента Владимира Путина, которого государственная пропаганда пытается позиционировать как очень скромного человека, предпочитающего отдыхать в тайге, а не роскошных островах.
Новое расследование посвящено резиденции главы государства на Валдае (Новгородская область). В отличие от дворца в Прасковеевке под Геленджиком комплекс на Валдае является официальной, то есть государственной резиденцией Владимира Путина. Однако ФБК выяснил, что земля, на которой находится эта резиденция, является собственностью банкира и друга президента Юрия Ковальчука. Борцы с коррупцией предположили, что Путин настолько любит резиденцию на Валдае, что решил оформить ее на частные структуры, чтобы после окончания его президентства она не досталась другому главе государства.
Участок площадью 150 га на острове Валдай, на котором построены технические здания, как и положено, официально принадлежит Российской Федерации и находится в бессрочном пользовании у Федеральной службы охраны. Зато соседний участок площадью 100 га, на котором располагается дом Владимира Путина и другие «развлекательные» строения, принадлежит Юрию Ковальчуку. Эту землю государство в лице Управделами президента арендует у друга президента, а платят за аренду российские налогоплательщики.
На территории комплекса расположены отдельный СПА-комплекс, 13-метровый аквариум, мини-казино, детская площадка, рестораны, церковь и еще десятки различных строений. Площадь самого дома составляет около 3500 квадратных метров, а площадь трехэтажного СПА-комплекса — 7 000 квадратных метров.
В этом СПА-комплексе есть косметологический и стоматологический кабинеты, криокамеры, массажные ванны, комната для грязелечения, солярий и флоат-бассейн с очень соленой водой. В другом крыле здания находятся 25-метровый бассейн, окруженный контрастными купелями, хамам, сауна и «массажный блок». На верхнем этаже есть огромный холл, спальня, гостиная и сервировочная комната, в которую на специальном лифте доставляется еда. В подземном этаже оборудована комната спецсвязи и другие технические помещения.
Обнаружился на территории резиденции и гостевой дом в китайском стиле, который построила фирма «Кредо». Сейчас эта компания отвечает за стройку «дворца Путина» в Прасковеевке.
Все перечисленное Управделами арендует для президента у его же близкого друга.
По данным ФБК, Юрий Ковальчук владеет всеми этими объектами через свою фирму «Прайм», которая занимается исключительно сдачей объектов на Валдае в аренду. Выручка «Прайма» за 2019 год составила 312 млн рублей, а за прошедшие 10 лет - 2,7 млрд рублей.
«Президенты меняются, госдачи остаются. Но конкретно эта резиденция государству не принадлежит! Вот уйдет когда-нибудь Путин от власти, остальные резиденции как были на балансе с советских времен, так останутся, а эта... тут государству принадлежит только половина земли без самой резиденции на ней. Остальное все – Ковальчука», - говорится в расследовании.