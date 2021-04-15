В Петербурге несколько человек скончались после вакцинации против COVID-19
В Санкт-Петербурге скончались несколько человек, которые сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель городского комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец
В Санкт-Петербурге скончались несколько человек, которые сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель городского комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец.
По словам чиновника, каждый случай кончины после вакцинации рассмотрит иммунологическая комиссия. При этом г-н Лисовец подчеркнул, что такие случай в северной столице «единичные», сообщает «Интерфакс».
Глава комитета здравоохранения заявил, что пациенты скончались в результате заражения коронавирусом, которое произошло еще до завершения «полного цикла вакцинации», поскольку у них не успел сформироваться иммунитет.
Накануне европейский регулятор лекарственных средств EMA сообщил, что в России после вакцинации препаратом «Спутник V» скончались четыре человека. Среди умерших были женщины в возрасте 51 года, 69 и 74 лет. Личность четвертого пациента установить не удалось.
По данным ЕМА, причиной их смерти стали проблемы с сердцем, легкими и уровнем сахара в крови
В Росздравнадзоре заявили, что с начала вакцинации ведомство не зафиксировало ни одного случая летального исхода непосредственно от прививки, а в западных СМИ речь идет о случаях смерти россиян, которые заразились COVID-19 до получения второго компонента вакцины и формирования у них иммунитета.