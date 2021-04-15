США ввели санкции против 16 российских компаний и 16 граждан, а также выслали 10 дипломатов-разведчиков
Министерство финансов США официально объявило о введении новых санкций против России. В Белом доме объяснили данное решение «чрезвычайной угрозой национальной безопасности», которая исходит от Москвы
Министерство финансов США официально объявило о введении новых санкций против России. В Белом доме объяснили данное решение «чрезвычайной угрозой национальной безопасности», которая исходит от Москвы.
Под санкции попали 16 россиян и 16 юридических лиц, которые могут быть причастны к вмешательству в ход американских выборов.
Среди прочих под санкции попали технологические компании технополис «ЭРА», АО «Пасит», Федеральное государственное автономное научное учреждение «Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности», ООО «Необит», АО «Передовые системные технологии», АО «Позитив Текнолоджиз», а также компании «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция строительства железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск» и «Мостотрест», участвовавшие в строительстве Крымского моста.
Санкции введены в отношении информационных агентств SouthFront, «Ньюсфронт», «Инфорос», Фонда стратегической культуры России и африканских компаний прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина.
В рамках ограничений американские власти высылают из страны десять сотрудников российского посольства. В Белом доме уточнили, что речь идет о сотрудниках российских спецслужб, которые работали в США под видом дипломатов, сообщает The Washington Post.
В заявлении Минфина говорится, что очередные санкции должны стать сигналом российским властям о том, что их «дестабилизирующее поведение неприемлемо».