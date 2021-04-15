Аркадий Ротенберг стал единственным владельцем компании, которая построит горнолыжный курорт в Алтайском крае
Миллиардер, друг президента и «король госзаказов» Аркадий Ротенберг стал единственным владельцем ООО «Новые вершины». Ранее эта компания сообщила о планах построить в Алтайском крае горнолыжный кластер
Миллиардер, друг президента и «король госзаказов» Аркадий Ротенберг стал единственным владельцем ООО «Новые вершины». Ранее эта компания сообщила о планах построить в Алтайском крае горнолыжный кластер.
Согласно данным госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), до 14 апреля 2021 года 100% «Новых вершин» принадлежало партнеру Аркадия Ротенберга по другому алтайскому проекту Кириллу Светличному. Последний после встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным в марте текущего года рассказал о строительстве горнолыжного курорта стоимостью 2,4 млрд рублей в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь», сообщает «КоммерсантЪ».
Спустя примерно месяц компания, которая будет строить горнолыжный курорт в Алтайском крае, перешла под контроль Аркадия Ротенберга.
Напомним, что в конце января 2021 года миллиардер объявил себя бенефициаром «дворца Путина» под Геленджиком. С таким заявлением он выступил после выхода резонансного расследования Алексея Навального о новой резиденции Владимира Путина на берегу Черного моря с собственным Ледовым дворцом, бункером, подземным выходом к морю, винодельней и многим другим. Бизнесмен сообщил, что в этом палаццо якобы разместится апарт-отель.