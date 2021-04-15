«Ростелеком» потратит 6,6 млрд рублей на перезапуск сбора биометрических данных граждан. Прошлая попытка провалилась
Государственная компания «Ростелеком» и правительство планируют перезапустить сбор биометрических данных россиян. Предыдущая попытка сбора биометрии, предпринятая государством, провалилась
Государственная компания «Ростелеком» и правительство планируют перезапустить сбор биометрических данных россиян. Предыдущая попытка сбора биометрии, предпринятая государством, провалилась.
В паспорте правительственного проекта «Цифровой Профиль Гражданина» указывается, что «Ростелеком» в качестве концессионера до 2030 года вложит 6,6 млрд рублей в сбор «биометрических слепков» (лицо и голос) около 50 млн россиян. Собранная биометрия в дальнейшем будет передана в Единую биометрическую систему (ЕБС).
За реализацию проекта отвечает рабочая группа во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, сообщает «КоммерсантЪ».
Единая биометрическая система была запущена Министерством цифрового развития и Центробанком еще в 2018 году. Сбор биометрических данных граждан должны были осуществлять банки. Однако по состоянию на февраль 2021 года банки собрали биометрию только 164 тысяч россиян.
Теперь власти решили делегировать сбор биометрических данных граждан государственным структурам.