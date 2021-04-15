Департамент здравоохранения Москвы потратит 41 млн рублей на покупку значков с надписью «за борьбу с COVID-19»
В тендерной документации, опубликованной на портале госзакупок, отмечается, что нагрудные значки за борьбу с коронавирусом должны быть выполнены в форме круга золотистого цвета
Фото: Moscow-Live.ru/Анастасия Зотова
Департамент здравоохранения Москвы выделил из городского бюджета 41 млн рублей на закупку 200 тысяч нагрудных значков «За мужество и доблесть в борьбе с COVID-19».
В тендерной документации, опубликованной на портале госзакупок, отмечается, что нагрудные значки за борьбу с коронавирусом должны быть выполнены в форме круга золотистого цвета. На значок необходимо нанести рельефные изображения змеи и чаши с лавровым венком, а также надпись по окружности «За мужество и доблесть в борьбе с Covid-19. Москва 2020-2021», сообщает «МБХ медиа».
Кого московские чиновники собираются награждать значками «за доблестную борьбу с коронавирусом», в тендерной документации не уточняется. Предположительно, это могут быть медицинские работники.