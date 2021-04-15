Петербургские чиновники подтвердили информацию о строительстве дома на месте сгоревшей «Невской мануфактуры»
Чиновники добавили, что решение было принято «с учетом положительной позиции Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП)»
Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга подтвердил, что на территории сгоревшей «Невской мануфактуры» будет построен жилой дом. В настоящее время строительная компания «Невское наследие» продолжает готовить проект планировки и межевания на этой территории.
Представитель комитета сообщил порталу Znak.com, что ранее «Невская мануфактура» обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке северной столицы с просьбой увеличить максимально разрешенную высоту застройки до 65 метров (примерно 20 этажей). Комиссия в свою очередь рекомендовала выдать такое разрешение.
Чиновники добавили, что решение было принято «с учетом положительной позиции Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП)».
В КГА заверили журналистов, что строить многоквартирный дом будут на той части территории, где нет охраняемых объектов культурного наследия (имеется ввиду «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон»).
Ранее петербургские градозащитники выдвинули версию, согласно которой пожар на «Невской мануфактуре» был устроен специально, чтобы освободить территорию под жилую застройку. Незадолго до пожара чиновники изменили статус территории бывшей фабрики, разрешив там строительство дома.