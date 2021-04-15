Отдых в Сочи после закрытия Турции и Танзании подорожал на 112%
Пакетные туры в Сочи на начало мая подорожали на 112%. При этом в Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи сообщили о среднем росте цен на 50%, так как одни отели повысили стоимость проживания на 20%, а другие – на 100%
Представители туристического рынка сообщили о продолжающемся стремительном росте цен на отдых в России после закрытия Турции и Танзании. По состоянию на 15 апреля, стоимость проживания в отелях Краснодарского края и Крыма на майские праздники выросла примерно на 80-120%.
Согласно исследованию «Тинькофф Путешествий», пакетные туры в Сочи на начало мая подорожали на 112%. При этом в Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи сообщили о среднем росте цен на 50%, так как одни отели повысили стоимость проживания на 20%, а другие – на 100%.
«Это, конечно, настоящее безумие. Отдых очень резко подорожал», - заявили участники туристического рынка, слова которых приводит Znak.com.
Напомним, что Турция и Танзания для российских туристов будут закрыты с 15 апреля по 1 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. До введения ограничений россияне успели забронировать более 500 тысяч туров в Турцию на общую сумму около 32 млн рублей. Сейчас Ростуризм предлагает гражданам переоформить путевки в Турцию и Танзанию на путешествия по России.