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Экономика
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15 апреля 2021, 12:54

Отдых в Сочи после закрытия Турции и Танзании подорожал на 112%

Пакетные туры в Сочи на начало мая подорожали на 112%. При этом в Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи сообщили о среднем росте цен на 50%, так как одни отели повысили стоимость проживания на 20%, а другие – на 100%

Отдых в Сочи после закрытия Турции и Танзании подорожал на 112%
Фото: vseprootpusk.ru

Представители туристического рынка сообщили о продолжающемся стремительном росте цен на отдых в России после закрытия Турции и Танзании. По состоянию на 15 апреля, стоимость проживания в отелях Краснодарского края и Крыма на майские праздники выросла примерно на 80-120%.

Согласно исследованию «Тинькофф Путешествий», пакетные туры в Сочи на начало мая подорожали на 112%. При этом в Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи сообщили о среднем росте цен на 50%, так как одни отели повысили стоимость проживания на 20%, а другие – на 100%.

«Это, конечно, настоящее безумие. Отдых очень резко подорожал», - заявили участники туристического рынка, слова которых приводит Znak.com.

Напомним, что Турция и Танзания для российских туристов будут закрыты с 15 апреля по 1 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. До введения ограничений россияне успели забронировать более 500 тысяч туров в Турцию на общую сумму около 32 млн рублей. Сейчас Ростуризм предлагает гражданам переоформить путевки в Турцию и Танзанию на путешествия по России.

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