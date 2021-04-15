В Геленджике сотрудники полиции проводят обыски у помощника и двух замов главы города
В Геленджике сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии города. Глава администрации Алексей Богодистов в своем Telegram сообщил, что следственные действия проводятся в рабочих кабинетах помощника и двух заместителей мэра
В Геленджике сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии города. Глава администрации Алексей Богодистов в своем Telegram сообщил, что следственные действия проводятся в рабочих кабинетах помощника и двух заместителей мэра.
Обыски проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции. С чем связан визит силовиков, не сообщается.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю информацию об обысках у чиновников из мэрии пока не прокомментировали.
В последний раз следственные действия в городской администрации проводились в феврале текущего года. Тогда Алексей Богодистов посетовал, что действия сотрудников ФСБ фактически парализовали работу мэрии.
В феврале обыски проводились в управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений. Силовики проверяли документы, связанные с деятельностью ООО «Стройинвест».