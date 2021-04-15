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15 апреля 2021, 11:59

Суд засекретил дело жителя Екатеринбурга, которого застрелили из-за кражи обоев

Свердловский облсуд присвоил гриф «совершенно секретно» уголовному делу жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого сотрудники Росгвардии застрелили в его квартире при задержании

Суд засекретил дело жителя Екатеринбурга, которого застрелили из-за кражи обоев
Фото: E1.ru

Свердловский облсуд присвоил гриф «совершенно секретно» уголовному делу жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого сотрудники Росгвардии застрелили в его квартире при задержании.

Адвокат Алексей Бушмаков (представляет интересы родителей Таушанкова) написал в Facebook, что суд, засекретив материалы, создал некоторые трудности для защит. Так, участник процесса сдают все электроприборы перед входом в зал заседаний, аудиопротокол процесса не ведется, а пользоваться можно лишь листами бумаги, которые выдаются судьей и которые нужно сдавать после заседания.

Решение засекретить материал дела и судебный процесс облсуд объяснил тем, что в деле якобы содержатся сведения, составляющие государственную тайну, сообщает «МБХ медиа».

Напомним, что летом прошлого года Владимира Таушанкова заподозрили в краже четырех рулонов обоев. Сотрудники Росгвардии пришли по месту жительства подозреваемого для проведения обыска, но застрелили его. Силовики объяснили свои действия тем, что Таушанков якобы вел себя агрессивно.

Первоначально сотрудники Росгвардии утверждали, что у руках у подозреваемого был похожий на пистолет предмет, однако в материалах дела говорится о том, что у мужчины был нож. В свою очередь отец погибшего сообщил, что силовики открыли огонь еще до того, как зашли в квартиру.

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