Руководители практически всех российских вузов оказались единороссами, чиновниками и депутатами
В России практически все руководители высших учебных заведений оказались связаны с действующей властью. 92% университетских начальников являются членами «Единой России»
В России практически все руководители высших учебных заведений оказались связаны с действующей властью. На сегодняшний день, 92% университетских начальников являются членами «Единой России», чиновниками или депутатами. Именно этим и объясняются санкции против студентов, которые участвуют в протестных акциях.
Исследование «Проекта» показало, что с властью связаны 74% ректоров российских вузов, а 47% являются членами «Единой России». Если проверить биографию всех высокопоставленных сотрудников вузов, а не только ректоров, то окажется, что с властью связаны 92% руководителей.
Кроме того выяснилось, что 24% руководителей вузов являются депутатами разных уровней или были ими в прошлом. 14% были доверенными лицами Владимира Путина, Сергея Собянина и Дмитрия Медведева на выборах, а еще 2% университетских начальников – это представители силовых ведомств.
Журналисты «Проекта» проверили также научные работы ректоров и обнаружили, что в диссертациях 19 из 100 начальников вузов был обнаружен плагиат.
Результаты проведенного исследования объясняют сложившуюся в России практику давления на студентов и рядовых преподавателей со стороны руководства вузов. Студентов и профессоров стали чаще отчислять и увольнять за участие в протестных акциях и любую другую политическую деятельность. Одновременно с этим руководство вузов принуждает учащихся участвовать в различных акциях в поддержку президента Владимира Путина и «Единой России».