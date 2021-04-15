Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ по «квартирному» делу
Мировой судья судебного участка №276 зачитал приговор юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Любови Соболь, которую признали виновной в незаконном проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева
Мировой судья судебного участка №276 зачитал приговор юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Любови Соболь, которую признали виновной в незаконном проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева и предполагаемого отравителя Алексея Навального.
Суд назначил Любови Соболь год исправительных работ с удержанием 10% ее зарплаты в доход государства. Также суд назначил юристу испытательный срок в один год. Это означает, что Любовь Соболь должна будет отмечаться в уголовной инспекции. В противном случае условный срок будет заменен на реальный.
В суд на оглашение приговора юрист ФБК пришла в футболке с надписью «Где уголовное дело по отравлению Навального?».
«Приговор по моему уголовному делу о попытке поговорить с отравителем Навального Константином Кудрявцевым: виновна, исправительные работы сроком на 1 год. Тем временем дело о покушении на жизнь Навального по-прежнему даже не возбуждено», - так Любовь Соболь прокомментировала решение суда по «квартирному» делу.
Стоит отметить, что в ходе следствия и судебного разбирательства Константина Кудрявцева ни разу не допросили, а уголовное дело было возбуждено по заявлению его тещи.