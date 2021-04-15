15 апреля 2021, 10:57
Курс рубля снова начал падать на фоне сообщений о новых санкциях США против России
После открытия торгов на Московской бирже евро и доллар начали дорожать по отношению к рублю на фоне новостей о подготовке США новых санкций против России
Фото: fg24.ru
После открытия торгов на Московской бирже евро и доллар начали дорожать по отношению к рублю на фоне новостей о подготовке США новых санкций против России.
Курс американского доллара подскочил до 76,7 рублей, прибавив 1,15 процентных пунктов по сравнению вспоказателем за 14 апреля. Евро подорожал до 91,7 рублей (+0,84%).
Также падают индексы Мосбиржи и РТС.
Утром 15 апреля агентство Bloomberg сообщило о подготовке властями США новых санкций против 20 российских организаций и 12 граждан. Одновременно с этим планируется высылка из Штатов 10 российских дипломатов.