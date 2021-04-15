Главу УФНС Пензенской области задержали за помощь в уклонении от налогов одной из компаний
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника УФНС по Пензенской области Юрия Калабина по факту злоупотребления должностными полномочиями. Высокопоставленный налоговик задержан, с ним проводятся следственные действия
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника УФНС по Пензенской области Юрия Калабина по факту злоупотребления должностными полномочиями. Высокопоставленный налоговик задержан, с ним проводятся следственные действия.
Согласно материалам следствия, сотрудники пензенской Налоговой службы не проводили проверку одной из компании, хотя у них имелась информация о неуплате этой фирмой налогов на 40 млн рублей и пеней в размере 20 млн рублей.
Baza сообщает, что речь идет о компании «Дионис». Первоначально дело было возбуждено в отношении неустановленных сотрудников УФНС, но через несколько месяцев подозреваемым стал начальник ведомства. Следователи считают, что Юрий Калабин помогал владельцам «Диониса» уклоняться от уплаты налогов, так как имел личную заинтересованность и выгоду.