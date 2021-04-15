Мэр Серова ввел для государственных служащих строгий дресс-код
Мэр города Серова в Свердловской области Василий Сизиков ввел для государственных служащих строгий дресс-код. Кодекс этики чиновника опубликован на сайте городской администрации
Мэр города Серова в Свердловской области Василий Сизиков ввел для государственных служащих строгий дресс-код. Кодекс этики чиновника опубликован на сайте городской администрации.
Согласно новым правилам, женщины-чиновники должны носить волосы до плеч и надевать костюм современного покроя с юбкой до колена (плюс-минус 5 сантиметров). На юбке допустим разрез в 10 сантиметров. Также женщинам можно носить брюки, желательно классического покроя, платья строгого кроя или блузку с юбкой, сообщает местное издание «Глобус».
Мужчины должны появляться на работе в рубашках и галстуках, а также начищать ботинки «до блеска».
Чиновникам отныне запрещено появляться на работе в одежде и обуви спортивного и пляжного стиля, а также джинсовой одежде. Кроме того, запрещается одновременно надевать украшения из золота и серебра.
Госслужащим Серова запрещается обсуждать личностные качества коллег друг с другом, перепоручать свои обязанности внутри коллектива, а для карьерного роста можно использовать только «законные и этичные методы». И, наконец, чиновникам запрещено обсуждать действия и личность самого мэра Василия Сизикова.