15 апреля 2021, 07:47
США введут против Москвы новые санкции и вышлют российских дипломатов
Администрация президента СА Джо Байдена в ближайшее время планирует ввести новые санкции против Москвы и одновременно с этим выслать из страны 10 российских дипломатов.
Фото: nv.ua
Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время планирует ввести новые санкции против Москвы и одновременно с этим выслать из страны 10 российских дипломатов.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что в санкционный список внесут 20 российских организаций и 12 граждан. Среди прочих под ограничения попадут сотрудники правительства РФ и службы разведки.
Новые санкции и высылка дипломатических работников связаны с предполагаемым вмешательством России в ход американских выборов и совершением кибератак.
Что касается высылки дипломатов, то из США будут выдворены представители российской разведки, которые работают в стране под видом сотрудников посольства.