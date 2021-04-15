15 апреля 2021, 07:07
Британские вирусологи сообщили о способности хлорки убивать коронавирус
Вирусологи из Имперского колледжа Лондона сообщили о способности хлорированной воды убивать коронавирусную инфекцию. В этой связи шансы заразиться COVID-19 в бассейне являются крайне низкими
Фото: Яндекс.Дзен
Вирусологи из Имперского колледжа Лондона сообщили о способности хлорированной воды убивать коронавирусную инфекцию. В этой связи шансы заразиться COVID-19 в бассейне являются крайне низкими.
Как сообщает Daily Mail, британские специалисты изучили образцы воды из лондонских бассейнов и в лабораторных условиях исследовали способность хлора, содержащегося в этой воде, дезактивировать коронавирус. Исследование показало, что ковид в хлорке погибает.
Дальнейшие испытания с использованием различных концентраций хлора и уровней рН показали, что хлорка особенно эффективна при низком уровне рН. Это соответствует современным рекомендациям по эксплуатации бассейнов (концентрация свободного хлора 1,5 миллиграмма на литр и уровень рН 7,0).