Алексей Навальный подаст в суд на ИК-2 из-за вырезанной из «Новой газеты» статьи
Алексей Навальный подаст в суд на покровскую колонию №2, в которой он отбывает срок по делу «Ив Роше», из-за незаконной цензуры. Поводом для обращения в суд стал печатный номер «Новой газеты»
Алексей Навальный подаст в суд на покровскую колонию №2, в которой он отбывает срок по делу «Ив Роше», из-за незаконной цензуры. Поводом для обращения в суд стал печатный номер «Новой газеты».
Соратники оформили для политика подписку на ряд изданий, в том числе и «Новую газету». Сотрудники исправительного учреждения 14 апреля передали оппозиционеру выпуск издания от 5 апреля, из которого была вырезана статья. Цензуре подверглась авторская колонка филолога Гасана Гусейнова о «ненавистниках» Навального. Тюремщики объяснили, что в этой публикации якобы присутствовала пропаганда насилия.
Команда Алексея Навального на это отметила, что цензоры в колониях могут читать только переписку, а по российскому закону периодические издания цензуре вообще не подлежат.
Позже редакция «Новой» сообщила, что присоединится к иску политика к администрации ИК-2, сообщает «МБХ медиа».