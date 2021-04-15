Депздрав Москвы опроверг связь между смертью пациентки в 13-й больнице с отключением электричества
Депздрав Москвы опроверг связь между смертью пациентки в 13-й горбольнице с отключениями электричества. Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения в СМИ о том, что врачи не смогли спасти женщину по время операции из-за неработающего оборудования
Департамент здравоохранения Москвы опроверг связь между смертью пациентки в 13-й горбольнице с отключениями электричества. Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения в СМИ о том, что врачи не смогли спасти женщину по время операции из-за неработающего оборудования.
По данным издания Baza, врачи 13-й больницы во время операции потеряли пациентку из-за неработающего аппарата по контролю за сердечным ритмом. В документах медики указали, что реанимация москвички прошла безрезультатно, но ничего не написали о неработающих мониторах. При этом на следующий день в больницу пригласили инженеров, чтобы они починили медоборудование, вышедшее из строя из-за перебоев с электричеством.
Также Baza со ссылкой на сотрудников 13-й больницы сообщает, что этом учреждении имеются проблемы и с дефибрилляторами, которые «не всегда набирают нужный заряд».
В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что данная информация не соответствует действительности. «Никаких проблем с обеспечением работы аппарата по контролю за сердечным ритмом и дефибрилляторами в учреждении нет. Все операции в больнице, во время которых врачам необходимо данное оборудование, проводятся исключительно с его использованием», - цитируют сообщение пресс-службы «Открытые медиа». Чиновники также заверили, что в медучреждениях всегда есть резервные источники питания.