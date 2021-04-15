Госдума предложила правительству оказать финансовую помощь ФК «Ахмат» из-за санкций
Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи принял решение оказать финансовую поддержку грозненскому футбольному клубу «Ахмат» в связи с тем, что команда попала под санкции США
Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи принял решение оказать финансовую поддержку грозненскому футбольному клубу «Ахмат» в связи с тем, что команда попала под санкции США.
Депутаты в ходе обсуждения этого вопроса отметили, что из-за санкций футбольный клуб лишился спонсорской поддержки нескольких компаний, которые рискуют попасть под вторичные санкции.
Глава думского комитета по физкультуре и спорту Борис Пайкин отметил, что грозненский клуб «по вине США» оказался в затруднительном финансовом положении, поэтому государство должно помочь спортивной команде.
В ближайшее время комитет направит российскому правительству список конкретных мер поддержки ФК «Ахмат».
Напомним, в конце 2020 года власти США из-за систематических нарушений прав человека ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова. Также под санкции попали ФК «Ахмат» и Фонд имени Ахмата Кадырова.