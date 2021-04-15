Ростуризм потратит 5 млн рублей на рекламу распродажи туров по России с кэшбэком
Ростуризм незадолго до закрытия Турции и Танзании объявил конкурс на проведение кампании в интернете о распродаже внутренних туров с кэшбэком. На эти цели ведомство выделило 5 млн рублей
Ростуризм незадолго до закрытия Турции и Танзании объявил конкурс на проведение кампании в интернете о распродаже внутренних туров с кэшбэком. На эти цели ведомство выделило 5 млн рублей.
Согласно тендерной документации, получатель госконтракта должен будет проинформировать россиян о программе «Туристический кешбэк», а также «оказать содействие продвижению региональных туристических продуктов» России. Подрядчику предстоит составить медиаплан: настроить таргетинг в соцсетях и разместить рекламные баннеры на различных сайтах, сообщает «Интерфакс».
Ранее Ростуризм призвал россиян, которые купили туры в Турцию с вылетами в период с 15 апреля по 1 июня, обменять эти путевки на путешествия по России. При этом участники туристического рынка сообщили, что сразу после закрытия на 1,5 месяца Турции и Танзании отдых на отечественных курортах подорожал в два раза.
Напомним, что прошлым летом российские власти объявили о программе выплаты кэшбэка гражданам за отдых на родине. Одним из условия получения возврата части средств была оплата проживания картами платежной системы «Мир», которые, например, популярный сервис Booking.com не принимает.