15 апреля 2021, 01:39
Росгвардия потратит 227 млн рублей на закупку гранат для подавления массовых беспорядков
Росгвардия выделила 227 млн рублей на закупку 15,4 тысячи гранат, которые используются для подавления массовых беспорядков, борьбы с правонарушителям и террористами. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок
Фото: спецназприм.рф
Росгвардия выделила 227 млн рублей на закупку 15,4 тысячи гранат, которые используются для подавления массовых беспорядков, борьбы с правонарушителям и террористами. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок.
В списке закупок Росгвардии снаряды нелетального действия и выстрел с термобарическим снаряжением, использование которого может привести к смерти человека.
В ведомстве Виктора Золотова сообщили РИА Новости, что гранаты планируется использовать для борьбы с террористами в условиях города, для нелетального воздействия на участников массовых беспорядков и для создания «непереносимых условий» правонарушителям.
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