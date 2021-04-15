Российские власти арестовали 90 автомобилей экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца
Российские власти наложили арест на 90 автомобилей, которые принадлежат бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, который до ареста занимал должность советника гендиректора «Газпром межрегионгаз»
Российские власти наложили арест на 90 автомобилей, которые принадлежат бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, который до ареста занимал должность советника гендиректора «Газпром межрегионгаз».
Об аресте транспортных средств стало известно во время заседания Верховного суда РФ, который решает вопрос об определении подсудности дела Арашуковых, сообщает ТАСС.
Представитель Генпрокуратуры сообщил, что ранее следствие установило, что Раулю и Рауфу Арашуковым принадлежит более 90 автомобилей, которые оформлены на третьих лиц или организации, в частности на «Газпром межрегионгаз»».
В коллекции Арашуковых есть автомобили Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley, ретроавтомобиль ЗИС-115, автобусы ГАЗ и ПАЗ, Porche Cayenne, Hummer и другие. Часть автомобилей не была поставлена на учет в ГИБДД.
8 апреля следствие предъявило Раулю Арашукову обвинение в окончательной редакции, однако в нем не оказалось эпизода о хищении газа на 32 млрд рублей. Арашукова-старшего обвинили в убийстве, организации преступного сообщества и растрате.
Рауфа Арашукова обвиняют в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.