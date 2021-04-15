Госдума отклонила законопроект об освобождении россиян с низкими доходами от уплаты НДФЛ
Депутаты Госдумы на заседании 14 апреля отклонили законопроект об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан с низкими доходами. Речь идет о россиянах, который зарабатывают в месяц меньше двойного МРОТ
Депутаты Госдумы на заседании 14 апреля отклонили законопроект об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан с низкими доходами. Речь идет о россиянах, который зарабатывают в месяц меньше двойного минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Авторы законопроекта предлагали освободить россиян с маленькими доходами от уплаты НДФЛ, чтобы стимулировать потребление, снизить социальные расходы государства и сократить расходы на администрирование налогов для малоимущих граждан.
В правовом управлении Госдумы заявили, что этот законопроект не может быть рассмотрен без внесения поправок в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда», так как он «содержит ограниченный перечень целей, для которых применяется МРОТ, и не допускает применение МРОТ для иных целей».
Депутаты также отметили, что действующий Налоговый кодекс России предполагает «сбалансированный механизм обложения НДФЛ, освобождения от НДФЛ и предоставления налоговых вычетов по НДФЛ».
В свою очередь в Министерстве финансов ранее заявили, что россияне платят самые маленькие налоги на доходы в мире.