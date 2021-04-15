15 апреля 2021, 00:03
Минюст предложил не разлучать рожденных в СИЗО детей с их матерями
Согласно действующим правилам, ребенка в день его трехлетия могут изъять у арестованной женщины. Сейчас Минюст предлагает разрешить детям жить с матерями до тех пор, пока они не выйдут на свободу
Фото: bashinform.ru
Министерство юстиции России неожиданно выступило с благородной инициативой не разлучать детей, рожденных в СИЗО, с их матерями.
Согласно действующим правилам, ребенка в день его трехлетия могут изъять у арестованной женщины. Сейчас Минюст предлагает разрешить детям жить с матерями до тех пор, пока они не выйдут на свободу.
Глава ведомства Константин Чуйченко заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы не разлучать мать и ребенка, особенно если у него нет родственников, готовых взять над ним опеку.
«Ребенку с мамой лучше, а у женщин есть дополнительный стимул для изменения своей жизни», – добавил министр, слова которого приводит Znak.com.