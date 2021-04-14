Гендиректора «Газпром газораспределение Киров» задержали по делу о коммерческом подкупе
Сотрудники ФСБ России задержали генерального директора «Газпром газораспределение Киров» Сергея Камеко. Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере
Сотрудники ФСБ России задержали генерального директора «Газпром газораспределение Киров» Сергея Камеко. Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.
Кировский портал Newsler.ru сообщает, что Сергея Камеко сотрудники спецслужб задержали на территории Московской области.
Телеграм-канал ВЧК-РГПУ сообщает, что Сергей Камеко приходится братом главе «Газпром Ульяновск».
По делу о коммерческом подкупе также проходит заместитель гендиректора «дочки» «Газпрома» Александр Остапчук. Он находится в СИЗО с марта 2021 года.
Согласно материалам следствия, заместитель Сергея Камеко получил от представителей одного из застройщиков 10 млн рублей и построил себе дом. Застройщику топ-менеджер госкомпании пообещал оказать содействие в получении подрядов на строительство газопроводов и выполнение других работ.