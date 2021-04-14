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14 апреля 2021, 17:06

В Чехии полиция отказалась следить за исполнением запрета властей собираться на улицах группами

В Чехии сотрудники полиции отказались выполнять распоряжение Министерства здравоохранения по контролю за гражданами, которым из-за коронавируса запретили собираться на улицах группами более двух человек

В Чехии полиция отказалась следить за исполнением запрета властей собираться на улицах группами
Фото: Яндекс.Дзен

В Чехии сотрудники полиции отказались выполнять распоряжение Министерства здравоохранения по контролю за гражданами, которым из-за коронавируса запретили собираться на улицах группами более двух человек.

В официальном Twitter главное полицейское управление сообщается, что «ни закон о пандемии, ни закон об охране общественного здоровья не могут регулировать и ограничивать свободное передвижение людей, то есть их количество». В этой связи полиция отказывается следить за гражданами на улицах.

По мнению руководства силового ведомства, нахождение людей на улицах, случайные и неорганизованные встречи нельзя подводить под действие запрета о проведении массовых мероприятий, сообщает РБК.

Запрет на нахождение людей на улице компаниями свыше двух человек был введен властями Чехии в конце марта.

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