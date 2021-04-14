Петербургские депутаты отказались рассматривать инициативу о повышении пенсий ветеранам
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга отказались рассматривать законопроект о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга отказались рассматривать законопроект о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей.
С соответствующей инициативой выступили депутаты от «Яблока» и КПРФ, а также беспартийный Максим Резник. Однако представители «Единой России», которые обладают парламентским большинством, выступили против рассмотрения данной инициативы.
Максим Резник отметил, что повышенная пенсия ветеранам ВОВ могла бы стать отличным подарком ко Дню Победы.
Напомним, что еще в прошлом году оппозиционер Алексей Навальный подготовил законопроект о повышении пенсий ветеранам ВОВ до 200 тысяч рублей. Российские власти вместо того, чтобы проявить реальную заботу о ветеранах, которых в живых осталось не так много, обвинили политика в популизме.
Судя по всему, российские власти считают, что недавно принятого закона об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов будет достаточно. Ведь главное не деньги, а внимание.