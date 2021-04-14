Судебным приставам и банкам запретят списывать со счетов должников все деньги
Депутаты Госдумы 14 апреля приняли в первом чтении законопроект, которые запрещает судебным приставам списывать со счетов должников все деньги. Согласно документу, гражданам обязаны оставить гарантированную сумму в размере прожиточного минимума
Депутаты Госдумы 14 апреля приняли в первом чтении законопроект, которые запрещает судебным приставам списывать со счетов должников все деньги. Согласно документу, гражданам обязаны оставить гарантированную сумму в размере прожиточного минимума.
Законопроект подготовили депутаты Василий Пискарев, Ольга Савостьянова, Андрей Исаев, а также сенаторы Андрей Клишас и Андрей Турчак.
Документ обеспечивает неприкосновенность минимального размера дохода должника. При этом сам должник должен обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении на счетах ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума при взыскании долгов.
Банкам и другим кредитным организациям также запрещается списывать со счетов граждан-должников все денежные средства.