Еврокомиссия не будет продлевать контракты на поставку вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson
Итальянское издание La Stampa со ссылкой на Минздрав Италии сообщает, что Еврокомиссия приняла решение не продлевать действующие контракты с производителями ряда векторных вакцин против COVID-19
Европейская комиссия отказалась продлевать на 2022 год контракты на поставку вакцин от коронавирусной инфекции с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Итальянское издание La Stampa со ссылкой на Минздрав Италии сообщает, что Еврокомиссия приняла решение не продлевать действующие контракты с производителями ряда векторных вакцин против COVID-19. Данное решение было согласовано с руководством многих стран, входящих в Евросоюз.
Решение связано с планами ЕС вместо векторных препаратов использовать мРНК-вакцины. К последним относятся вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.
Напомним, что ранее ряд европейских стран приостановили вакцинацию населения от коронавируса препаратов AstraZeneca (сейчас Vaxzevria) из-за риска образования тромбоза.