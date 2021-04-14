Обвинение запросило для Любови Соболь год исправительных работ по «квартирному» делу
Гособвинение по делу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) Любови Соболь запросило для нее наказание по делу о нарушении неприкосновенности жилища год исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства
Гособвинение по делу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) Любови Соболь запросило для нее наказание по делу о нарушении неприкосновенности жилища год исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства.
Представитель прокуратуры заявил, что считает вину Любови Соболь в деле о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева полностью доказанной. Примечательно, что в ходе расследования и судебного разбирательства сам силовик ни разу не был допрошен.
Мотивом преступления сторона обвинения считает «популяризацию Соболь как политика и продвижение ее аккаунтов в соцсетях», сообщает «МБХ медиа».
Согласно материалам следствия, юрист ФБК 21 декабря 2020 года пыталась проникнуть в квартиру на Суздальской улице, которая официально принадлежала жене и теще Константина Кудрявцева, которого называют однимиз отравителей Алексея Навального. Любовь Соболь и сотрудники канала «Навальный Live» якобы использовали форму сотрудников Роспотребнадзора и договорились с курьером, чтобы попасть в квартиру.
По словам Любови Соболь, она лишь пыталась задать Константину Кудрявцеву несколько вопрос о его причастности к отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок».