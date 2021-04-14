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Экономика
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14 апреля 2021, 14:43

Сын главы МВД получил 70 млн рублей дивидендов от компании, которая продавала эротические видео

Сын глава МВД России Владимира Колокольцева Александр получил около 70 млн рублей в качестве дивидендов в компании, которая занималась продажей эротических видео по подписке

Сын главы МВД получил 70 млн рублей дивидендов от компании, которая продавала эротические видео
Фото: news.myseldon.com

Сын глава МВД России Владимира Колокольцева Александр получил около 70 млн рублей в качестве дивидендов в компании, которая занималась продажей эротических видео по подписке.

Согласно бухгалтерской отчетности ООО «ФБ Групп», учредителями которой в 2012 году стали Александр Колокольцев и Мария Горькова, им принадлежат 60% и 40% акций фирмы соответственно.

«ФБ Групп» занимается разработкой сайтов и мобильных приложений, а до 2017 года компания зарабатывала на производстве и продаже эротических видео. На фирму был оформлен один из эротических сайтов (в настоящее время домен свободен), сообщает Baza.

Также «ФБ Групп» через свою компанию «Фан Бокс» разрабатывала для абонентов сотового оператора МТС сервисы с гороскопами и службу знакомств.

По итогам 2020 года нераспределенная прибыль «ФБ Групп» составила более 208 млн рублей. В компании официально числятся пять человек, однако дивиденды в прошлом году были выплачены только учредителям – Александру Колокольцеву (70 млн рублей) и Марии Горьковой (100 млн рублей), сообщает «Собеседник».

Сын министра внутренних дел Владимира Колькольцева является учредителем шести компаний. Среди них, ООО «Стена», занимающейся предоставлением услуг посредника при сделках с недвижимостью, ООО «Иль Форно», которая развивает сеть одноименных итальянских ресторанов, и ООО «Стрела», которое занимается строительством.

Помимо этого, Александр Колокольцев является владельцем коттеджа на Рублевском шоссе, который соседствует с особняками главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и миллиардера Романа Абрамовича. Стоимость объекта оценивается в 1,5 млрд рублей. Сейчас данные о коттедже Колокольцева в базе Росреестра засекречены.

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