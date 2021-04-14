Отдых в России начал стремительно дорожать после закрытия Турции и Танзании
Стоимость отдыха на российских курортах стала дорожать после введения запрета на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
Стоимость отдыха на российских курортах стала дорожать после введения запрета на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ранее власти призвали россиян обменивать свои заграничные туры на поездки по родной стране.
Сооснователь Level.Travel Дмитрий Малютин сообщил «Коммерсанту», что после закрытия Турции и Танзании стоимость туров по России в среднем выросла с 46 тысяч рублей до 78 тысяч рублей, то есть почти два раза. Стоимость размещения в отелях отечественных курортов на майские праздники выросла на 15-0%.
Напомним, что по данным Ассоциации туроператоров России, туристы забронировали около 500 тысяч туров на турецкие курорты с датами вылета с 15 апреля по 1 июня. Общая стоимость этих путевок составляет 32 млрд рублей.
В свою очередь в Ростуризме заявили, что туристы могут поменять отмененные туры в Турцию и Танзанию на путешествие по России либо перенести их на более поздние даты.