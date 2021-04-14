Бывшего помощника полпреда президента в УрФО приговорили к 12,5 годам за госизмену
Московский городской суд приговорил бывшего помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева 12,5 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене
Московский городской суд приговорил бывшего помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева 12,5 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене.
Суд также лишил бывшего чиновника чина действительного государственного советника России 3-го класса, сообщает ТАСС.
Судебный процесс по делу Александра Воробьева проходил в закрытом режиме, поскольку материалы имеют гриф «Секретно».
По версии следствия, Александр Воробьев передавал польской разведке информацию с заседаний Совета безопасности России. Другие подробности дело следствие раскрывать не стало.
39-летний Воробьев ранее учился в Варшаве государственному управлению. Также у него есть гражданство Польши. В 2018 году чиновник получил благодарность от президента РФ Владимира Путина.