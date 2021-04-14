В Крыму после празднования «крымской весны» в два раза выросла заболеваемость коронавирусом
В настоящее время наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии
В республике Крым уровень заболеваемости коронавирусом за последние две недели вырос практически в два раза. Это может быть связано с мартовским решением местных властей провести массовые мероприятия по случаю празднования очередной годовщины присоединения полуострова к России.
Главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя и глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила «Крыминформ», что уровень заболеваемости COVID-19 вырос практически в два раза, причем на 50% увеличилось число заразившихся граждан старше 60 лет.
В настоящее время наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии.
Например, если 24–26 марта в Крыму ежедневно выявляли 56–60 новых случаев заражения коронавирусом, то 11–13 апреля этот показатель вырос до 94–97 человек в день.
Рост заболеваемости может быть обусловлен проведением массовых мероприятий в рамках «Крымской весны», которые прошли с 18 по 21 марта. Из-за пандемии в республике действует запрет на поведение массовых мероприятий, однако глава полуострова Сергей Аксенов в виде исключения разрешил провести «патриотические» мероприятия.
При этом власти Крыма считают, что причиной ухудшения эпидемиологической ситуации стали поездки местных жителей на Украину, которые по возвращению завозят коронавирус на полуостров.