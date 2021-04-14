Посты депутата Леонида Слуцкого обнаружили на платформе по накрутке лайков и репостов
Посты депутата Госдумы Леонида Слуцкого, который несколько лет назад стал фигурантом скандала с сексуальными домогательствами, регулярно выставляются на одной из платформ накрутки «лайков» и репостов
Посты депутата Госдумы Леонида Слуцкого, который несколько лет назад стал фигурантом скандала с сексуальными домогательствами, регулярно выставляются на одной из платформ накрутки «лайков» и репостов.
Издание DW сообщает, что посты народного избранника выставляются на платформе Bosslike.ru, где можно накручивать «лайки», репосты, подписчиков и просмотры во всех популярных социальных сетях. Схема работы сервиса состоит в том, что чем больше платит заказчик, тем быстрее другие участники биржи выполняют его задание по накрутке.
Стоимость постов Леонида Слуцкого одна из самых высоких на бирже Bosslike.ru. «Лайки» или репосты в таких соцсетях как Facebook и Twitter обходятся депутату в сумму баллов, эквивалентную от полутора до двух рублей.
Например, пост Слуцкого в Twitter: «Снова обвинять других, смотря как в зеркало? Не Россия отдаляется от ЕС, Брюссель раз за разом провоцирует конфронтацию» получил 170 «лайков». Больше половины «лайкнувших» пост аккаунтов пришли как раз с биржи. Как минимум девять из этих аккаунтов были временно ограничены соцсетью из-за подозрительной активности.
Депутат на запрос журналистов о том, причастен ли он к накрутке «лайков» и репостов своих записей в сойсетях, пока не ответил.
По данным DW, на бирже Bosslike.ru также набирают подписчиков аккаунты, которые поддерживают различные проекты мэрии Москвы, например, «Реновационные новости», «Новые проекты Москвы», «Город. Транспорт. Архитектура», «Московский строитель» и другие.