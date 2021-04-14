Александр Хинштейн сообщил об увольнении из Росгвардии ряда высокопоставленных силовиков
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил об отставке нескольких высокопоставленных сотрудников Росгвардии. Среди отставников оказался заместитель директора ведомства Юрий Бабкин
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил об отставке нескольких высокопоставленных сотрудников Росгвардии. Среди отставников оказался заместитель директора ведомства Юрий Бабкин.
В своем телеграм-канале депутат Хинштейн написал, что занимаемые должности покинули замдиректора Юрий Бабкин, командующий Объединенной группировкой войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе Василий Федорук, начальник Договорно-правового департамента Александр Школьников».
С военной службы уволены бывший начальник главного управления связи Росгвардии Алексей Беляков, бывший руководитель главного управления по работе с личным составом Николай Рябчиков и бывший начальник финансово-экономического департамента Вячеслав Савкин.
Приказ об увольнении указанных силовиков подписал президент Владимир Путин. При этом на официальном сайте Кремля информации о кадровых перестановка в Росгвардии нет.