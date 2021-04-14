Редактору журнала DOXA предъявили обвинение о вовлечении несовершеннолетних в опасные действия
Редактору студенческого журнала DOXA Наталье Тышкевич после обысков предъявили обвинение по делу о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего
Редактору студенческого журнала DOXA Наталье Тышкевич после обысков предъявили обвинение по делу о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Речь может идти о призывах к участию в протестных митингах.
Сотрудницу редакции Аллу Гутникову после обысков доставили на допрос в главное следственное управление Следственного комитета РФ. В ходе обысков у нее изъяли два телефона и ноутбук.
В настоящее время силовики продолжают обыски у главреда DOXA АРмена Арамяна и его родителей. При этом полицейские не опустили на следственные действия адвоката журналиста Леонида Соловьева.
Первоначально сообщалось, что обыски в редакции DOXA и у сотрудников журнала проводятся из-за видеоролика от 23 января 2021 года, в котором говорилось о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности отчисления их из вузов за участие в митингах. Данная запись была удалена по требованию Роскомнадзора.