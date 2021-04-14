В списке инвесторов винодельни «Усадьба Марьина Роща» нашли полного тезку «короля госзаказов» Андрея Бокарева
В бухгалтерской отчетности фигурирует имя Андрея Рэмовича Бокарева. Это полное имя главы Трансмашхолдинга. В документации также указано, что г-н Бокарев владеет 40% акций винодельческого хозяйства
В списке инвесторов винодельческого проекта АО «Усадьба «Марьина Роща»», который занимается выращиванием винограда в окрестностях Геленджика, где также располагается «дворец Путина», оказался полный тезка президента и совладельца Трансмашхолдинга Андрея Бокарева.
В бухгалтерской отчетности фигурирует имя Андрея Рэмовича Бокарева. Это полное имя главы Трансмашхолдинга. В документации также указано, что г-н Бокарев владеет 40% акций винодельческого хозяйства, сообщает РБК.
В 2018–2019 гг. Андрей Бокарев предоставил АО «Усадьба Марьина Роща» несколько займов на общую сумму 272,9 млн рублей.
АО «Усадьба «Марьина Роща»» владеет 246 гектарами в селе Марьина Роща в окрестностях Геленджика. Причем 1,7 гектара планируется изъять для строительства федеральной трассы М4 «Дон» Москва — Новороссийск,. В Росавтодоре сообщили, что уже договорились с хозяевами винодельческого хозяйства об изъятии участка под строительство дороги.
Сотрудник мэрии Геленджика Андрей Гаевой, который курирует сельское хозяйство, сообщил, что «Усадьба «Марьина Роща» планирует реализовать крупный винодельческий проект, который включает не только виноградники, но и винзавон с дегустационным залом. Кроме того, рядом с виноградниками планируется и строительство коттеджей для россиян с деньгами.
Андрей Бокарев и его партнер по Трансмашхолдингу Искандер Махмудов входят в список «королей госзаказов». Среди прочего они являются крупными поставщиками вагонов для московского метрополитена. Также они являются совладельцами «Центральной пригородной пассажирской компании», которая осуществляет железнодорожные пригородные перевозки.