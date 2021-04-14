Полицейские во время обыска у главреда журнала DOXA спустили с лестницы его адвоката
Обыски в редакции студенческого журнала DOXA и по месту жительства сотрудников редакции проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по факту склонения несовершеннолетних к участию в протестных митингов
Обыски в редакции студенческого журнала DOXA и по месту жительства сотрудников редакции проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по факту склонения несовершеннолетних к участию в протестных митингов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на постановление суда.
Связано ли данное дело с уголовным делом по аналогичной статье, возбужденным в отношении соратника Алексея Навального Леонида Волкова, пока неизвестно.
Павел Чиков сообщил, что сотрудники полиции, которые проводили обыски в квартире редактора DOXA Армена Арамяна, не допустили к следственным действиям адвоката Леонида Соловьева. Более того, полицейские силой вытолкали его из квартиры и спустили с лестницы.
Обыски прошли в редакции DOXA, а также по месту жительства сотрудников редакции Армена Арамяна, Натальи Тышкевич, Владимира Метелкина и Аллы Гутниковой. Также сообщается о проведении следственных действий у родителей Арамяна и Гутниковой.