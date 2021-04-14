Убыток российских авиакомпаний из-за пандемии коронавируса составил 125 млрд рублей
Российские авиакомпании по итогам 2020 года, на который пришлись самые жесткие антикоронавирусные ограничения, получили чистый убыток в размере 125 млрд рублей. Речь идет о финансовых потерях 15 крупных авиаперевозчиков
Российские авиакомпании по итогам 2020 года, на который пришлись самые жесткие антикоронавирусные ограничения, получили чистый убыток в размере 125 млрд рублей. Речь идет о финансовых потерях 15 крупных авиаперевозчиков.
96,53 млрд рублей из 125 млрд рублей составил убыток национального перевозчика «Аэрофлота». На втором месте по размеру чистого убытка оказались «Уральские авиалинии» (5,85 млрд рублей), а на третьем – S7 с убытком в размере 5,23 млрд рублей.
Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») стал единственной российской авиакомпанией, которая показала прибыль, сообщает РБК.
Основной причиной убытков авиакомпаний стало падение пассажиропотока из-за коронавирусных ограничений на 46% (до 69 млн человек). Пассажиропоток в свою очередь снизился из-за приостановки международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса.