В Новосибирске депутат от «ЕР» разместил агитационные плакаты со слоганом «Госдуме нужен доктор»
Избиратели и политические оппоненты Иванинского также обратили внимание, что в этих агитационных материалах нет никакой информации о принадлежности депутата к «Единой России»
Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от «Единой России» и главный врач онкологического диспансера Олег Иванинский, который объявил о планах выдвигаться в Госдуму, разместил на улицах Новосибирска агитационные баннеры с двусмысленной надписью.
На рекламных билбордах изображен сам Олег Иванинский в медицинском белом халате, а слоган гласит: «Госдуме нужен доктор», сообщает «Тайга.Инфо».
Избиратели и политические оппоненты Иванинского также обратили внимание, что в этих агитационных материалах нет никакой информации о принадлежности депутата к «Единой России». Это соответствует тенденции последних лет, когда представители партии власти перед губернаторскими и парламентскими выборами стараются отстраниться от «ЕР» из-за ее низкого рейтинга среди населения.
Олег Иванинский заявился на праймериз «Единой России», но они пока еще не состоялись, поэтому список кандидатов в депутаты от партии пока еще не составлен.