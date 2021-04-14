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Политика
Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы!
14 апреля 2021, 10:44

В Новосибирске депутат от «ЕР» разместил агитационные плакаты со слоганом «Госдуме нужен доктор»

Избиратели и политические оппоненты Иванинского также обратили внимание, что в этих агитационных материалах нет никакой информации о принадлежности депутата к «Единой России»

В Новосибирске депутат от «ЕР» разместил агитационные плакаты со слоганом «Госдуме нужен доктор»
Фото: Тайга.инфо

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от «Единой России» и главный врач онкологического диспансера Олег Иванинский, который объявил о планах выдвигаться в Госдуму, разместил на улицах Новосибирска агитационные баннеры с двусмысленной надписью.

На рекламных билбордах изображен сам Олег Иванинский в медицинском белом халате, а слоган гласит: «Госдуме нужен доктор», сообщает «Тайга.Инфо».

Избиратели и политические оппоненты Иванинского также обратили внимание, что в этих агитационных материалах нет никакой информации о принадлежности депутата к «Единой России». Это соответствует тенденции последних лет, когда представители партии власти перед губернаторскими и парламентскими выборами стараются отстраниться от «ЕР» из-за ее низкого рейтинга среди населения.

Олег Иванинский заявился на праймериз «Единой России», но они пока еще не состоялись, поэтому список кандидатов в депутаты от партии пока еще не составлен.

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