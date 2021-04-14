Полиция пришла с обысками в редакцию студенческого журнала DOXA
В сообщении редакции говорится, что обыски проходят дома у редакторов издания Армена Арамяна, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич. Сейчас они не выходят на связь
Фото: МБХ Медиа
Московские полицейские проводят обыски в редакции студенческого журнала DOXA, а также по месту жительства сотрудников издания.
В сообщении редакции говорится, что обыски проходят дома у редакторов издания Армена Арамяна, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич. Сейчас они не выходят на связь, пишет Znak.com.
Причина обысков в студенческом журнале и у сотрудников редакции не сообщается.
Журнал DOXA освещает различные «острые» вопросы из жизни студенческого сообщества, в том числе и рассказывает о фактах давления на учащихся вузов из-за их политической активности.
В январе Роскомнадзор потребовал от редакции DOXA удалить со своего канала вYouTube ролик об отчислении студентов за участие в протестных акциях в поддержку Алексея Навального.