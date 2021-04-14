На Байкале ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы загрязнения озера
Власти Иркутской области ввели в Байкальске режим чрезвычайной ситуации в связи с возникновением угрозы загрязнения озера Байкал отходами местного целлюлозно-бумажного комбината
Власти Иркутской области ввели в Байкальске режим чрезвычайной ситуации в связи с возникновением угрозы загрязнения озера Байкал отходами местного целлюлозно-бумажного комбината.
В администрации губернатора Игоря Кобзева сообщили РИА Новости, что интенсивное таяние снега в гористой местности, где собственно и находятся отходы комбината, может привести к подтоплению карт-накопителей с ядовитыми отходами и их попаданию в Байкал.
Согласно оценкам специалистов, на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, который был закрыт в 2013 году, к настоящему времени могло накопиться 6,5 млн тонн твердых и жидких токсичных отходов. Накопители при этом находятся в непосредственной близости к Байкалу в гористой местности, где существует угроза схода селевых потоков.
Проблема возникла из-за того, что минувшей зимой в районе Байкала выпало в три раза больше нормы снега, а сейчас началось активное снеготаяние. При этом ситуацию могут усугубить дожди, о которых предупредили синоптики.